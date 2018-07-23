?Ближайший претендент на место в Раде от БПП отказался от места в списке

Следующий на очереди - экс-нардеп Куренной.

Центральная избирательная комиссия 23 июля удовлетворила заявление кандидата в депутаты Верховной Рады Михаила Бейлина об отказе от баллотирования. Бейлин был №83 в списке "Блока Петра Порошенко" и до сегодняшнего дня был ближайшим претендентом на попадание в парламент от этой партии.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Теперь в случае если один из депутатов БПП сложит мандат, в Раду пройдет Владимир Куренной, член парламент предыдущего созыва от фракции УДАР. Он является №86 в списке БПП, но Алексей Маловацкий (№84) и Татьяна Малашенкова (№85) в марте 2016 года были исключены из списка по закон о "партийной диктатуре".

Он разрешал партиям право исключать кандидата из своего списка до момента, пока он не будет признан избранным. В декабре 2017 года этот закон был отменен Конституционным Судом Украины.

Михаил Бейлин раньше был советником бывшего главы Администрации Президента Бориса Ложкина.