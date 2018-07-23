На КПВВ "Марьинка" задержали медсестру боевиков "ДНР"

34-летняя жительница Горловки несла службу на блокпостах и спасала раненых террористов.

На контрольно-пропускном пункте "Марьинка" украинские военные задержали жительницу Горловки, сотрудничающую с боевиками "ДНР". Женщина ехала в Киев, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

34-летняя жительница Горловки заявляет, что не смогла найти в городе работу по специальности менеджмент, поэтому пошла добровольцем в ряды террористов. В 2014 году она получила оружие и начала охранять периметр блокпоста, который находился у Горловской администрации. После окончания курсов неотложной медицинской помощи пошла санитарным инструктором минометной батареи первого мотострелкового батальона. Она помогала раненым и даже успела побывать в некоторых "горячих точках", в частности, в Дебальцево.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В октябре 2016 санитарка оставила ряды боевиков, так как нашла работу в местной больнице, где до сих пор работает оператором компьютерного набора.

Вчера на КПВВ Марьинка во время стандартной процедуры проверки в рамках проведения операции Объединенных сил полицейские совместно с пограничниками остановили участницу незаконного вооруженного формирования. На момент остановки полицейские уже обладали достаточной информацией о ее причастности к террористической группировке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.


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