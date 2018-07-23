РоSSийский суд вернул дело Павла Гриба прокурорам и продлил ему срок ареста

Украинец останется под стражей.

Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решила вернуть дело украинца Павла Гриба на доработку в прокуратуру.

Как сообщает "Цензор", прокурор указал в обвинительном заключении старую редакцию 205.1, которая предусматривает до 8 лет заключения, тогда как по новой редакции этой статьи Грибу грозит до 10 лет тюрьмы. Это и стало основанием для возвращения.

Одновременно Павлу Грибу продлили арест на три месяца - до 22 октября 2018 года.

Напомним, в конце августа 2017 года Павел Гриб был похищен на территории Беларуси. 24 августа он выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из РоSSии, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ РоSSии по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в роSSийском Краснодаре.

По версии следствия, украинец познакомился в социальных сетях с роSSийской школьницей из Сочи. Общался с ней по скайпу: якобы школьница говорила, что не любит учителей, учеников своей школы и вообще россиян. По версии следствия, Гриб подбивал ее изготовить бомбу и взорвать во время школьной линейки. Таким образом, Грибу вменяют склонение к теракту (ст. 205.1, ча.1 УК РФ).