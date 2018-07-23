Разведка Эстонии раскрыла сеть роSSийских агентов

"Мы ясно видим, что эти люди навязывают роSSийский план действий".

Разведка Эстонии раскрыла сеть роSSийских агентов
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что что среди общественных деятелей, журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков были обнаружены, предположительно, агенты влияния РоSSии.

Об этом сообщает Delfi.

"Мы установили сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния РоSSии, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают роSSийский план действий", - заявил Марран.

Он предупредил, что несмотря на встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, угроза со стороны РоSSии не миновала. По его словам, в последнее время Кремль стал больше использовать агентов влияния и увеличивать их роль.

Марран привел в пример политиков, которые "годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран".

"Что они (россияне, - ред.) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь", - отметил Марран.

Фамилий подозреваемых он не назвал.

Напомним, ранее глава МИД Эстонии посоветовал западу говорить с Россией с позиции силы и единства. Он подчеркнул, что РФ - это страна, "которая использует армию для достижения своих политических целей".


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