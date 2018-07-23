Разведка Эстонии раскрыла сеть роSSийских агентов

"Мы ясно видим, что эти люди навязывают роSSийский план действий".

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что что среди общественных деятелей, журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков были обнаружены, предположительно, агенты влияния РоSSии.

Об этом сообщает Delfi.

"Мы установили сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния РоSSии, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают роSSийский план действий", - заявил Марран.

Он предупредил, что несмотря на встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, угроза со стороны РоSSии не миновала. По его словам, в последнее время Кремль стал больше использовать агентов влияния и увеличивать их роль.

Марран привел в пример политиков, которые "годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран".

"Что они (россияне, - ред.) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь", - отметил Марран.

Фамилий подозреваемых он не назвал.