Заммэра Днепра Яника Мерило попала в ДТП

Грузовик "догнал" автомобиль, в котором она находилась.

Заммэра Днепра Яника Мерило попала в ДТП
Фото: dp.informator.ua / Виктория Машкина

Заместитель мэра Днепра Яника Мерило в понедельник, 23 июля, попала в ДТП.

Местное издание "Информатор" пишет, что это произошло около 13:00.

На Набережной Заводской грузовик Renault "догнал" автомобиль такси Volkswagen, когда оба транспортных средства поворачивали в сторону Кайдакского моста. Водитель такси остановился впереди, чтобы пропустить автомобили, когда сзади его ударил грузовик Renault. От удара "легковушка" проехала еще несколько метров вперед, прежде, чем окончательно остановилась.

Пострадавших нет.

В автомобиле такси находилась Мерило.

"Первое моё в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы. Даже на заднем сидении застегиваем ремни", - так прокомментировала она аварию в фейсбуке.

Напомним, эстонка Мерило, отец которой - украинец, уроженец Каменца-Подольського, с января по май 2015 года была советником министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. На этом посту отвечала за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.

С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова. Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA). Специализация Мерило - внедрение IT-технологий в работу органов власти.

В августе 2016 года она перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова.


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