Более 50 нардепов пропустили 90% голосований в течение восьмой сессии Рады

Пятеро депутатов не проголосовали ни разу.

Более 50 нардепов пропустили 90% голосований в течение восьмой сессии Рады
Фото: Макс Требухов

53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады в течение восьмой сессии (февраль-июль).

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Большинство из них - члены группы "Возрождение" (11 человек), "Оппозиционного блока" (15) и "Воли народа" (10).

Пятеро депутатов не проголосовали (не была нажата кнопка "за", "против" или "воздержался") ни разу за сессию. Это Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также среди ТОП-10 нардепов, которые почти не голосовали, - Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%) Ефим Звягильский (1,34%).

Фото: cvu.org.ua

Также практически не голосовали Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

Отмечается, что в большинстве голосований приняли участие лишь несколько политиков - среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых состоялось 2239 голосований.

Напомним, в пятницу, 13 июля, в день лунного затмения и магнитных бурь, депутаты ушли на летние каникулы. На пленарные заседания следующей сессии Рада соберётся только в начале сентября.


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