Канада готовится отправить в Украину снайперские винтовки - источник

Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину современных снайперских винтовок.

Об этом в интервью UATV заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан, передает Укринформ.

«Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании роSSийской агрессии», — сказал Безан.

Он отметил, что эти поставки будут носить коммерческий характер, не уточнив, кто выступит продавцом, а кто — покупателем.

По его убеждению, глава МИД Канады Христя Фриланд должна «автоматически» подписать экспортное разрешение, поскольку законодательных преград на поставки в Украину оружия не существует.

Безан добавил, что между завершением всех формальных процедур и началом поставок оружия в Украину пройдет немного времени. «Если разрешение на экспорт будет подписано, то поставки начнутся как только оружие будет изготовлено», — подчеркнул депутат.

По его словам, возможность выхода на рынок Украины изучают несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением спецоборудования. «Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных», — отметил Безан.

Как сообщалось, в прошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украины.


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