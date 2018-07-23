"Правый сектор" отказался покидать зону ООС до деоккупации территорий

Добровольцы уверяют, что всегда согласовывают свои действия с военнослужащими.

"Правый сектор" отказался покидать зону ООС до деоккупации территорий
Андрей Стемпицкий
Фото: Скриншот видео

Добровольцы "Правого сектора" не будет покидать зону боевых действий на Донбассе, несмотря на требование командующего Операцией объединенных сил, генерала Сергея Наева.

Об этом заявил командир Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий в комментарии "Донбасс.Реалии".

"Добровольцы покинут зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны те территории, которые оккупированы РоSSийской Федерацией. В том числе и Крым", - сказал он.

В тоже время, командир роты ДУК "ПС" Дмитрий Коцюбайло заверил, что добровольцы всегда согласовывают свои действия с военнослужащими.

"Мы всегда готовы усилить любую бригаду, любой участок линии где мы нужны. Все наши действия, которые мы делали, делаем и будем делать будут полностью согласованы с Вооруженными силами Украины", - сказал он.

По данным штаба ООС сейчас в рядах ВСУ служат более 30 бойцов ДУК "ПС".

Напомним, 30 апреля в Украине завершилась Антитеррористическая операция на Донбассе и началась Операция объединенных сил.

В начале июля командующий ООС Наев выступил против присутствия вооруженных добровольцев и волонтеров на передовой.


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