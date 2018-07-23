Москва начинает новый этап в попытках сорвать автокефалию для Украины, - Тымчук

Координатор ИС сообщил о готовящихся провокациях во время Крестного хода 27 июля.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что Москва готовит очередную попытку сорвать автокефалию для Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"По информации группы ИС, понимая, что поставленная РПЦ («Юстасом») задача показать массовость почитателей в Украине УПЦ МП («Алекс») с проведением под видом «фашистов и националистов» провокаций во время Крестного хода в честь 1030-летия Крещения Руси не будет иметь серьезного эффекта как в Украине, так и на международном уровне, руководство УПЦ МП вместе с посольством РФ в Украине перешли к следующему этапу. Так, по «инициативе» митрополита Онуфрия, на следующий день после проведения Крестного хода, 28 июля, на территории Киево-Печерской Лавры запланирована встреча представителей следующих иностранных посольств в Украине: РФ , Беларуси, Молдовы, Грузии, Греции, Кипра, Сербии, Македонии, Болгарии и Румынии", - написал Тымчук.

Также, по его информации, УПЦ МП отдельно пригласил на мероприятие представителей Сербской, Македонской, Болгарской, Грузинской и Белорусской православных церквей, а также представителей Американской православной церкви.

"В рамках встречи пройдет обсуждение ситуации вокруг якобы «неканоничного процесса» предоставления автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви. Присутствующих, согласно тезисам из Москвы, а также сформированной во время Крестного хода «нужной картинки», будут убеждать в опасности такого развития ситуации («угроза раскола мирового православия», «кровавое противостояние в Украине на религиозной почве» и т.д.). Главный тезис - призыв объединиться, чтобы «общими усилиями сохранить мир на украинской земле» - звучит, мягко говоря, странно, в условиях оккупации и агрессии РФ против Украины", - подчеркнул Тымчук.

"Будем надеяться, что у приглашенных на встречу дипломатов, как и представителей мирового православного сообщества, хватит понимания и здравого смысла, чтобы не танцевать под дудку ФСБ в этом пропагандистском шоу", - добавил нардеп.

Напомним, 27 июля прошлого года 15 тыс. верующих УПЦ МП провели крестный ход в центре Киева . В 2016 году Крестный ход был не менее массовым. Правоохранители, чтобы не допустить провокаций, тщательно проверяли желающих попасть в перекрытую зону, а также в обязательном порядке проверяли у них документы. Во время религиозных мероприятий нарушений полиция не зафиксировала.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

О том, что именно будет происходить после получения Томоса, как в новую церковь сможет интегрироваться МП, а также кто будет владеть Киевской и Почаевской лаврами, читайте в материале интервью Сони Кошкиной с Патриархом Филаретом.