Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие

Поставки будут проходить на коммерческой основе.

Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие
Фото: twitter.com/AvakovArsen

Канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников.

Об этом сообщил в эфире UATV депутат Палаты общин Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

В интервью он отметил, что украинские военные подписывают договор с канадским производителем оружия о поставках снайперских винтовок. Заключение соглашения стало возможным благодаря решению канадского правительства добавить Украину в список стран, которым разрешено продавать летальное оружие. Поставки будут проходить на коммерческой основе.

Джеймс Безан пояснил, что правительство может наложить вето и не позволить экспортировать оружие. Однако после подписания соглашения и зачисления Украины в список министр иностранных дел Канады Фриланд должна будет подписать разрешение на экспорт.

Напомним, ранее Безан призвал правительство Канады предоставить Украине оружие, которое было предназначено курдским силам для борьбы с "Исламским государством".


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