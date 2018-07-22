Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие
Поставки будут проходить на коммерческой основе.
Канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников.
Об этом сообщил в эфире UATV депутат Палаты общин Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.
В интервью он отметил, что украинские военные подписывают договор с канадским производителем оружия о поставках снайперских винтовок. Заключение соглашения стало возможным благодаря решению канадского правительства добавить Украину в список стран, которым разрешено продавать летальное оружие. Поставки будут проходить на коммерческой основе.
Джеймс Безан пояснил, что правительство может наложить вето и не позволить экспортировать оружие. Однако после подписания соглашения и зачисления Украины в список министр иностранных дел Канады Фриланд должна будет подписать разрешение на экспорт.
Напомним, ранее Безан призвал правительство Канады предоставить Украине оружие, которое было предназначено курдским силам для борьбы с "Исламским государством".
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22.07.2018 18:45