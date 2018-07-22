РоSSийская шпионка Бутина посещала встречи с замглавы ФРС и замминистра финансов США

РоSSиянку арестовали в Вашингтоне 15 июля.

РоSSиянка Мария Бутина, арестованная в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии, встречалась с заместителем главы федеральной резервной системы (ФРС) и замминистра финансов Соединенных Штатов, передает Reuters.

Согласно сообщению, в апреле 2015 года Бутина посещала США вместе с замглавы Центрального банка РоSSии Александром Торшиным. Бутина на протяжении нескольких лет работала его помощницей.

Согласно источникам агентства, она посещала встречи, на которых присутствовали Стэнли Фишер (на тот момент вице-председатель ФРС) и Нэтан Шитс (заместитель министра финансов по международным отношениям).

Об этом агентству рассказали источники, знакомые с документами лоббистской организации Центр национальных интересов, которая занималась организацией встреч. Reuters отмечает, что эта организация "часто представляет про-роSSийские взгляды".

О встречах говорится в отчетах Центра о деятельности в 2013-2015 годах, связанной с Россией , которые оказались в распоряжении агентства. В документах встречи описываются как "помощь в сведении высокопоставленных лиц из финансовых институтов Соединенных Штатов и РоSSии".

Фишер в переписке с журналистами агентства подтвердил факт встречи. Он не смог вспомнить деталей, но рассказал, что они обсуждали состояние роSSийской экономики и назначение Торшина зампредом Центробанка. До перехода в Банк РоSSии Торшин являлся вице-спикером Совета Федерации.

Напомним, гражданку РФ Марию Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. До этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям - 15 лет лишения свободы.

Как стало известно, Бутина принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.