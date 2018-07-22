Румыния намерена модернизировать пункты пропуска на границе с Украиной

Оборудование для борьбы с контрабандой планируют приобрести в Китае и США

Румыния намерена модернизировать пункты пропуска на границе с Украиной
Фото: 5 канал

Румынская пограничная служба планирует модернизировать таможенные пункты пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщил министр финансов Румынии Еуджен Теодорович в комментарии Radio Rumania.

Сообщается, что на пунктах пропуска на границах с Украиной, Молдовой и Сербией планируют установить новое оборудование, в частности мобильные сканеры для проверки грузов. Оборудование планируют приобрести в Китае и США.

Румынские чиновники считают, что эти меры помогут сократить объемы контрабанды и уменьшить убытки госбюджета.

Как сообщалось, потери от контрабанды в Украине достигают $4 млрд в год.


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