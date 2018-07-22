В прифронтовой Марьинке от взрыва пострадали двое гражданских
Владелец дома приехал проверить хозяйство и наступил на взрывное устройство.
В прифронтовой Марьинке в результате взрыва утром 22 июля пострадали двое мужчин 45 и 43 лет. Они госпитализированы в Курахово с осколочными ранениями, состояние пострадавших - не тяжелое.
Пресс-служба полиции Донецкой области сообщила, что взрыв произошел на территории частного хозяйства. Владелец дома, который сейчас проживает у родственников, приехал с товарищем проверить, все ли на место, и случайно наступил на взрывное устройство.
По данному факту открыто производство по ст.258 Уголовного кодекса - террористический акт.
Напомним, 15 июля на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв, в результате которого пострадало двое человек.
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22.07.2018 11:30