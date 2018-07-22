Канадский министр приехала на Донбасс

Командующий ООС генерал Наев доложил гостье о ситуации на фронте.

Министр международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо в воскресенье, 22 июля, приехала на Донбасс в рамках своего визита в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщил пресс-центр операции.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"22 июля в Донецкой области состоялась встреча командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо. В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу и другие", – отмечается в сообщении.

В частности, канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Наев также поблагодарил Бибо за "поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе с роSSийским агрессором". Командующий ООС также отметил вклад правительства Канады в развитие Вооруженных Сил Украины.

"Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений особого партнерства, безусловно и неуклонно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной и сфере безопасности", – отметил Наев.

Напомним, визит Бибо начался 19 июля. Она встретилась в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами правительства, после чего поехала в регионы Украины: Днепр, в Харьковскую область, Донецкую область.

23 июля она вернется в Киев.


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