В Британии готов национальный режим санкций против РоSSии после Brexit

Правительство Британии разработало национальный режим санкций в отношении РоSSии, который начнет действовать после Brexit.

Об этом сообщила в интервью «Настоящему Времени» посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко.

«Все санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве. Мои контакты в парламенте и правительстве говорили, что британцы для себя не исключают возможности расширения санкционных списков», – сказала Галибаренко.

«Мы будем работать над тем, чтобы был персональный список людей, которые причастны к вооруженной агрессии в Украине или организации фейкового референдума в Крыму», – добавила она.