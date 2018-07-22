В Британии готов национальный режим санкций против РоSSии после Brexit
Правительство Британии разработало национальный режим санкций в отношении РоSSии, который начнет действовать после Brexit.
Об этом сообщила в интервью «Настоящему Времени» посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко.
«Все санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве. Мои контакты в парламенте и правительстве говорили, что британцы для себя не исключают возможности расширения санкционных списков», – сказала Галибаренко.
«Мы будем работать над тем, чтобы был персональный список людей, которые причастны к вооруженной агрессии в Украине или организации фейкового референдума в Крыму», – добавила она.
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