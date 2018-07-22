Германия отказалась от экстрадиции Пучдемона

После отказа Верховного суда Испании от требования экстрадировать Карлеса Пучдемона, верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) отменил постановление об экстрадиции политика.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто.

«Это означает, что господин Пучдемон может покинуть Германию», — заявила пресс-секретарь суда в пятницу, 20 июля.


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