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Германия отказалась от экстрадиции Пучдемона После отказа Верховного суда Испании от требования экстрадировать Карлеса Пучдемона, верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) отменил постановление об экстрадиции политика. Об этом сообщает Deutsche Welle . Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто. «Это означает, что господин Пучдемон может покинуть Германию», — заявила пресс-секретарь суда в пятницу, 20 июля.

Хвыля

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