В МИД прокомментировали задержание Россией украинских кораблей в Азовском море

Задержки украинских кораблей военными РФ в Азовском море с целью проверки является искусственно созданным обострением, и пока нет ни одной жалобы от судовладельца или капитана судна об их задержании.

Об этом она заявила в эфире «5 канала», сообщает корреспондент Укринформа.

«В настоящий момент искусственно созданное обострение в информационном поле вопроса Азова. Оно всегда существовало. Военное присутствие в Азовском море россиян больше нашей, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для досмотра. Для этого не нужны никакие мандаты – ничего. Если это не превышает разумный срок задержания, нет жалоб от капитанов, судовладельцев, у нас есть возможность сказать только, что мы считаем. На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержкой кораблей. Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться», — сказала она.

Зеркаль прибавила, что видит очень много «спекуляций» вокруг ситуации с задержками судов в Азовском море.


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