В Литве увеличилось число украинцев, имеющих вид на жительство

По состоянию на 1 июля в стране проживают более 15 тысяч гражданин Украины.

В Литве возросло количество украинцев, имеющих временный вид на жительство. Об этом свидетельствуют данные департамента миграции при МВД Литвы, который представил основные миграционные показатели за первую половину 2018 года.

Так, стремительно растет поток иностранцев, прибывающих в Литву, главным образом за счет граждан Украины и Беларуси, сообщает Delfi.

В частности, по состоянию на 1 июля в Литве проживают 54393 иностранца, из которых 15 291 гражданин Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12391 РоSSии (на 8,3% меньше, чем год назад) и 10433 граждане Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад). Подчеркивается, что граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 - 67,3%) от всех иностранцев, проживающих в Литве.

Подчеркивается, что по сравнению с 1 июля 2017 года общая численность населения государства снизилась на 0,8%, однако число иностранцев, проживающих в стране, увеличилось на 15,4%.

Согласно сообщению, большинство иностранцев, проживающих в Литве (54,5%) являются владельцами временного вида на жительство, а в прошлом году им владели 48,5%. В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, по замене - на 25,2%.

В мае сообщалось, что трудовая иммиграция в Литву увеличилась более чем в два раза за счет украинцев. Правительство страны рассматривает способы ограничения иммиграции рабочей силы.