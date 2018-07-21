На юге Украины завершились военные учения "Си Бриз - 2018"

В маневрах принимали участие более 2000 человек.

На юге Украины завершились военные учения "Си Бриз - 2018"
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В субботу, 21 июля, завершились украино-американские военные учения "Си Бриз - 2018", которые с 9 июля проходили в Одесской, Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины, в ходе учений корабельные экипажи прошли около 2500 миль, было выполнено более 200 полетов общей продолжительностью 105 часов, были выполнены больше 400 прыжков, в том числе 60 - в воду, водолазы провели под водой больше 70 часов.

В учениях, которые прошли под темой "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе", принимали участие представители 19 стран, общая численность личного состава - более 2 тыс. человек. В морской части учений участвовали 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку и флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney; в воздушной - более 20 летательных аппаратов.

Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся ежегодно, с 1997 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

В 2016 году один из этапов "Си Бриз" впервые прошел на Дунае.


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