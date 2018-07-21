На Закарпатье задержали двенадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама

Восемь из них успели перейти границу и были остановлены словацкими пограничниками.

Пограничники Украины и Словакии совместными усилиями 20 июля задержали двенадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые пытались попасть в Евросоюз .

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Мигрантов выследил погранотряд "Гута". Четверых из них задержали при попытке пересечь границу на украинской стороне, еще восьмерых членов этой же группы остановили словаки.

Задержанные не имели при себе никаких документов, но рассказали, что они из Вьетнама.

Личности задержанных устанавливаются. Также правоохранители ищут лиц, которые могли помогать иностранцам пересечь границу.

Напомним, в течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.