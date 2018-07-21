Украина завершила ратификацию договора с Нидерландами о сотрудничестве по делу MH17

Судебное преследование подозреваемых состоится от имени всех 298 жертв авиакатастрофы.

Президент Петр Порошенко в субботу, 21 июля, подписал законы о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных с катастрофой самолета "Малазийских авиалиний", произошедшей 17 июля 2014 года, и о выполнении данного соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ратификация соглашения и имплементация его положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

В частности, речь идет об особенностях передачи Украиной Нидерландам уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Напомним, соглашение было подписано 7 июля 2017 года и ратифицировано Верховной Радой 12 июля 2018 года. Документ предусматривает, что судебное преследование подозреваемых в крушении самолета рейса MH17 состоится от имени всех 298 жертв авиакатастрофы. Соглашение также предусматривает возможность прослушивания Нидерландами показаний подозреваемых в причастности к катастрофе с помощью видеосвязи.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа, которая устанавливала обстоятельства крушения самолета Malaysia Airlines, пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к роSSийском Вооруженным силам.