ВСУ показали, с какой техникой выйдут на парад ко Дню Независимости

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сообщают в Фейсбуке о продолжении подготовки вооружения и техники к параду по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Об этом говорится на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети, передает Час Пик.

"Идет подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. На военном аэродроме в пгт Озерное Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду", - отмечается в заметке.

Добавим, в этом году в параде войск по главной улице столицы рядом с пешими расчетами пройдет более 200 единиц военной техники.