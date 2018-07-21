Климпуш-Цинцадзе: Украина получила "зеленый свет" на секторальную интеграцию в ЕС

"Запад признал наши устремления стать полноправной частью свободного мира".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что одним из главных результатов прошедшего в июле саммита "Украина – ЕС " стало политическое одобрение секторальной интеграции страны в нескольких приоритетных направлениях.

Об этом она написала в статье для "Зеркала недели".

План секторальной интеграции Украины в Евросоюз , который не гарантирует формального членства страны в Союзе, был предложен президентом Петром Порошенко на прошлогоднем саммите. Он предусматривает вступление Украиныв в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС , а также ассоциацию с Шенгенской зоной. Он говорил, что реализация этого плана "фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Европейского Союза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Европейскому Союзу".

Климпуш-Цинцадзе утверждает, что "после политического одобрения на саммите органы ассоциации должны разработать, согласовать и окончательно одобрить этот механизм".

"Политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции на 20-м, юбилейном, саммите в Брюсселе фактически создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ. Ведь он предусматривает разработку взаимных обязательств относительно воплощения конкретных мер, независимо от того, какие политические силы находятся у руководства законодательной или исполнительной власти", - заявила вице-премьер.

Она отметила, что Украина должна осознать сигнал, полученный в Брюсселе.

"Запад признал наши устремления стать полноправной частью свободного мира. На это решение не имеет права влиять никакая третья сторона. Теперь мяч на нашей стороне. Будем ли мы с этим мячом одерживать победу за победой, играя на поле евроинтеграции как команда? Будем ли отфутболивать его, перекладывая друг на друга ответственность за будущее Украины? Ответы на эти вопросы зависят исключительно от нас", - подытожила вице-премьер.