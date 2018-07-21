?ИС: авария, в которую попал преемник Моторолы, была попыткой убийства

Воху заказал роSSийский куратор Горностай.

Дорожная авария, в которой чуть не погиб командир подразделения боевиков "ДНР" "Спарта" Владимир Жога с позывным Воха, могла быть не случайной.

Об этом говорится в публикации группы "Информационное сопротивление".

В распоряжении ИС оказалась телефонная запись, на которой какой-то человек предупреждает Воху, что на него готовиться покушение и что заказчиком выступает некий Артур (как звучит в разговоре русский военный). По словам информатора, "заказчик" был "явно при деньгах, и торговаться особо не стал". Он утверждает, что сумма составляет "25 зеленых", вероятнее всего, речь идет о 25 тысячах долларов.

Второй разговор, который также опубликовали в ИС, - это доклад Артуру, о проделанной работе и про вознаграждение за нее. Исполнитель утверждает, что "отработал красиво", и "Воха", хоть и остался жив, останется инвалидом. Впрочем, заказчик остался недоволен, что "объект" таки выжил, и заявил, что "вторую часть денег" исполнителю по этой причине платить не собирается.

ИС утверждает, что Артур - это русский кадровый военный с фамилией Кунгуров и позывным "Горностай", который некоторое время пребывал в "Спарте" на должности советника. У "Горностая" и "Вохи" сложились крайне натянутые отношения, так как "Горностай" постоянно указывал "Вохе" на номинальность занимаемой им должности, и что в принципе человек такого возраста не имеет права быть комбатом.

Напомним, что Воха попал в ДТП 6 июля 2018 года. Он ехал в Донецке на мотоцикле со своей девушкой и врезался в микроавтобус. Девушка погибла на месте.

До октября 2016 года батальон "Спарта" возглавлял Арсен Павлов (Моторола). Он погиб при взрыве в лифте своего дома.