Актер Анатолий Пашинин стал новым героем программы KishkiNa

Пашини бросил Москву, переехал в Украину и сейчас воюет в составе УДА.

Новым героем программы KishkiNa стал знаменитый актер и продюсер Анатолий Пашинин. Поддержав в 2014 году Революцию Достоинства, Пашинин уехал из Москвы, перебрался в Украину и сейчас воюет на Донбассе в составе "Украинской добровольческой армии".

В интервью Анатолий Пашинин рассказал всё, что думает об Украине после Майдана и об украинской власти, о том, чего по-настоящему боится на войне, почему не скучает по актерской жизни с большими гонорарами, о будущем РоSSии, а также объяснил, почему называет себя бешеным клоуном.

Полную версию интервью с Анатолием Пашининым смотрите на YouTube-канале KishkiNa в понедельник, 23 июля.

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