Актер Анатолий Пашинин стал новым героем программы KishkiNa
Пашини бросил Москву, переехал в Украину и сейчас воюет в составе УДА.
Новым героем программы KishkiNa стал знаменитый актер и продюсер Анатолий Пашинин. Поддержав в 2014 году Революцию Достоинства, Пашинин уехал из Москвы, перебрался в Украину и сейчас воюет на Донбассе в составе "Украинской добровольческой армии".
В интервью Анатолий Пашинин рассказал всё, что думает об Украине после Майдана и об украинской власти, о том, чего по-настоящему боится на войне, почему не скучает по актерской жизни с большими гонорарами, о будущем РоSSии, а также объяснил, почему называет себя бешеным клоуном.
Полную версию интервью с Анатолием Пашининым смотрите на YouTube-канале KishkiNa в понедельник, 23 июля.
Подписывайся на канал KishkiNa, чтобы не пропустить самое главное и интересное!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.07.2018 08:16