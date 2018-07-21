Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке

Ему вменяют получение двух тысяч долларов неправомерной выгоды.

В пятницу, 20 июля, в Каменке-Днепровской задержали заместителя мэра по вопросам ЖКХ, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры. Эту должность занимает Михаил Антоник.

Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Чиновник требовал и получил 2 тысячи долларов за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

У подозреваемого изъяли 2 тысячи долларов и 58 тысяч гривен. На данный момент чиновника задержали, ведется следствие.

Напомним, что 20 июля по подозрению во взяточничестве был арестован мэр Сколе.


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