Хербст: нет смысла говорить о референдуме на Донбассе, пока там роSSийские военные

"РоSSия должна вывести войска. Потом можно будет говорить о каком-то референдуме".

Хербст: нет смысла говорить о референдуме на Донбассе, пока там роSSийские военные

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает невозможным проведение референдумов на Донбассе до тех пор, пока там находятся роSSийские военные.

Об этом он сказал в эфире роSSийского телеканала RTVi.

"Я думаю, что говорить об этом сейчас не имеет смысла. В первую очередь речь должна идти о настоящем конце войны, о настоящем перемирии. Каждый день обстрелы, каждый день есть жертвы. И в основном это проблема роSSийской, кремлевской агрессии. Прекращение огня - это первая необходимость... РоSSия должна вывести свои войска, свое оружие оттуда. Потом можно будет говорить о ситуации, потом можно будет говорить о каком-то референдуме", - сказал он.

Отвечая на вопрос, чем вообще плоха роSSийская инициатива о референдуме по автономии Донбасса, Хербст напомнил о показушном волеизъявлении, которые состоялись в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

"Есть такое роSSийское слово показуха. Тот референдум [на Донбассе], как и референдум в Крыму был показухой, они не были настоящими референдумами с объективными наблюдателями. Они были проведены под надзором "Калашниковых", а не под надзором объективных наблюдателей", - сказал бывший посол.

Напомним, 16 июля во время встречи в Хельсинки президент РоSSии Владимир Путин предложил американскому президенту Дональду Трампу провести референдум на Донбассе.

США отвергли это предложение.

Джон Хербст был послом в Украине с сентября 2003 года до мая 2006 года.


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