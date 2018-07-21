У ФБР есть тайная запись разговора Трампа с Коэном о выплате модели Playboy

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн втайне записал разговор с Трампом, в котором обсуждался вопрос выплаты бывшей модели Playboy, которая заявила о романе с будущим американским президентом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на юристов и информированные источники.

По словам собеседников издания, запись была сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.

NYT отмечает, что запись была изъята во время обыска детективами ФБР в офисе Коэна в рамках расследования Министерства юстиции относительно причастности адвоката Трампа к выплатам женщинам, чтобы сгладить компрометирующие сообщения о Трампе перед выборами в 2016 году. В частности, прокуроры расследуют возможное нарушение федеральных законов о финансировании.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани подтвердил NYT, что Трамп на записи обсуждал вопрос выплаты с Коэном, но подчеркнул, что платеж так и не был совершен. По его словам, запись, которая длится менее двух минут, показывает, что президент не сделал ничего плохого.