США выделили Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны

Средства будут направлены на предоставление военной техники и снаряжения, а также другую поддержку ВСУ.

Соединенные Штаты решили выделить Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США .

Эти средства будут направлены на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины.

США

Киев

"Решение Вашингтона о предоставлении Украине 200 млн долларов в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позицииотносительно поддержки Украины в ее противодействии роSSийской агрессии и признании того, чтопродолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

По данным украинских дипломатов, в Министерстве обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.