США выделили Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны

Средства будут направлены на предоставление военной техники и снаряжения, а также другую поддержку ВСУ.

Соединенные Штаты решили выделить Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Эти средства будут направлены на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины.

"Решение Вашингтона о предоставлении Украине 200 млн долларов в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии роSSийской агрессии и признании того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

По данным украинских дипломатов, в Министерстве обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщал, что США в ближайшее время окажут Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.


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