Под Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных мин

Несколько дней назад там подорвался украинский военнослужащий.

Украинские саперы сняли с местности возле Водяного Донецкой области 25 роSSийских противопехотных мин ПМН-2, информирует пресс-центр штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры выявили 25 роSSийских противопехотных мин ПМН-2. Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Отмечается, что противопехотные мины типа ПМН, в соответствии с взятыми Украиной международными обязательствами, согласно Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении(Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными силами Украины не используются. Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия роSSийского оружия на территории Украины.

Этот факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства роSSийской агрессии против Украины, отмечают в штабе Операции объединенных сил.

Напомним, ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет. Этот процесс будет стоить Украине больше 800 млн долларов.


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