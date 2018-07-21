Под Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных мин
Несколько дней назад там подорвался украинский военнослужащий.
Украинские саперы сняли с местности возле Водяного Донецкой области 25 роSSийских противопехотных мин ПМН-2, информирует пресс-центр штаба ООС.
"После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры выявили 25 роSSийских противопехотных мин ПМН-2. Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается", - говорится в сообщении.
Этот факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства роSSийской агрессии против Украины, отмечают в штабе Операции объединенных сил.
Напомним, ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет. Этот процесс будет стоить Украине больше 800 млн долларов.
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21.07.2018 07:00