Арестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации Крыма

После оккупации Крыма Бутина активно включилась в проект "Новороссия".

Арестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации Крыма
Фото: ABC News

РоSSиянка Мария Бутина, которая была задержана в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии, принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Об этом пишет аналитик Вадим Лабас на Enigma.

По его словам, еще в 2009-м Бутина посещала всероSSийский фестиваль "Селигер", на котором готовили "сепаратистских лидеров" в Украине и где впервые появился флаг "ДНР".

"Уже через год Мария создает организацию "Общественная безопасность и порядок" и активно участвует в оружейной жизни РФ. В 2011-м на базе своей общественной организации Мария создает движение "Право на оружие", которое в скором времени становится флагманом борьбы за разрешительную систему на короткоствол. Через короткое время "Право на оружие" становится политическим проектом", - рассказал Лабас.

После оккупации Крыма Бутина активно включилась в проект "Новороссия" - использовала свое влияние среди определенного слоя населения и призывала к поддержке террористов на востоке Украины.

"После окончательного разгрома проекта "Новороссии" Бутина попадает под крыло заместителя председателя Центробанка Александра Торшина (находится под санкциями США), который в это время становится почетным членом организации "Право на оружие". И уже в начале 2016 года ее посылают в США оказывать влияние на политические круги", - рассказал аналитик.

Также Бутина является почётным членом "Всеукраинской ассоциацией владельцев оружия" (УАВО).

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы в качестве незарегистрированного агента роSSийского правительства и подозревают в сборе разведывательной информации об американских официальных лицах и политических организациях, а также в попытках установить для Кремля негласные каналы связи с политическими силами в США.

Обвинение настаивает, что Бутина использовала свои усилия в поддержку права на владение оружием для установления контактов внутри Национальной стрелковой ассоциации и Республиканской партии, как во время президентской кампании 2016 года, так и после избрания Дональда Трампа президентом.

На данный момент Мария Бутина находится в следственном изоляторе в Вашингтоне.


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