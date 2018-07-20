США отвергли предложение Путина о референдуме на Донбассе

Минские договоренности не предусматривают проведение референдума.

США отвергли предложение Путина о референдуме на Донбассе
Фото: wall.alphacoders.com

Власти США не поддерживают проведение референдума на востоке Украины и не рассматривает такую возможность.

"Администрация не рассматривает возможность поддержки референдума на востоке Украины. Более того, организация так называемого референдума в той части Украины, которая не находится под контролем правительства, будет незаконной", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Геррет Марки, передает Голос Америки.

В администрации Трампа подтвердили, что основополагающим документом, по которому происходит урегулирование конфликта на востоке Украины, являются Минские договоренности.

"Урегулирование конфликта на Донбассе происходит в соответствии с Минскими договоренностями, и эти договоренности не предусматривают проведения референдума", - отметил Марки.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент РоSSии Владимир Путин объявил роSSийским дипломатам, что он предложил президенту Трампу провести референдум на Донбассе.

Такое предложение Путин якобы высказал на встрече с Трампом, состоявшейся в Хельсинки 16 июля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в карманеПорошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане
Сестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с МураевымСестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с Мураевым
Германия отвергла ультиматум ТрампаГермания отвергла ультиматум Трампа
США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав и ВОЗ опровергли информацию о вспышке холеры на ДонбассеМинздрав и ВОЗ опровергли информацию о вспышке холеры на Донбассе
Глава Hermitage Capital призвал Белый дом отвергнуть предложение Кремля о его допросеГлава Hermitage Capital призвал Белый дом отвергнуть предложение Кремля о его допросе
Мать Балуха не собирается просить Путина о помиловании сынаМать Балуха не собирается просить Путина о помиловании сына
За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое раненыЗа прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
На Донбассе погиб украинский военный, еще один раненНа Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Трюдо раскритиковал поведение Путина на международной аренеТрюдо раскритиковал поведение Путина на международной арене
На Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку СенцоваНа Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку Сенцова
Один украинский военный получил ранение на Донбассе в субботуОдин украинский военный получил ранение на Донбассе в субботу
Трамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - МаккейнТрамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - Маккейн
За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащихЗа сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости