Минские договоренности не предусматривают проведение референдума.

Власти США не поддерживают проведение референдума на востоке Украины и не рассматривает такую возможность.

"Администрация не рассматривает возможность поддержки референдума на востоке Украины. Более того, организация так называемого референдума в той части Украины, которая не находится под контролем правительства, будет незаконной", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Геррет Марки, передает Голос Америки.

В администрации Трампа подтвердили, что основополагающим документом, по которому происходит урегулирование конфликта на востоке Украины, являются Минские договоренности.

"Урегулирование конфликта на Донбассе происходит в соответствии с Минскими договоренностями, и эти договоренности не предусматривают проведения референдума", - отметил Марки.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент РоSSии Владимир Путин объявил роSSийским дипломатам, что он предложил президенту Трампу провести референдум на Донбассе.

Такое предложение Путин якобы высказал на встрече с Трампом, состоявшейся в Хельсинки 16 июля.