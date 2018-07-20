Кандидат на руководящую должность в ГБР пригласил Найема "в гости к себе, или к детям в общежитие"

Виталий Француз ответил на критику нардепа.

Кандидат на должность руководителя управления кадровой работы и государственной службы Государственного бюро расследований Виталий Француз ответил на критику со стороны народного депутата Мустафы Найема в том, что его доходы не могут объяснить происхождение его имущества.

Найем 20 июля поднял тему происхождения состояния кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований и считает, что "почти 55% из числа конкурсантов это люди, которые или не могут подтвердить происхождение своего состояния и имущества своих родственников, или были причастны к нарушению прав человека".

Учитывая, что в перечень лиц, от назначения которых Мустафа Нйаем советует воздержаться главе ГБР Роману Трубе "до получения результатов дополнительной проверки соответствующими компетентными органами", входит представитель Житомирской области Виталий Француз, журналисты сайта Житомир.Life решили узнать его мнение по этому поводу.

Кандидат на руководящую должность в ГБР заявил, что не против дополнительных проверок компетентными органами. Вместе с тем, было бы правильно, чтобы в тех всех статьях написали правду.

"Я имею в виду, пусть бы написали, что Виталий Француз трудится со своей семьей с 17 лет, но всю жизнь живет в 2-х комнатной квартире площадью 50 кв.м, из которых жилой площади - 29. Мои дети и внуки вообще более 15 лет живут в общежитии, которое не подлежит приватизации. То есть, за все годы я так и не смог собрать и приобрести детям жилье, а уже внуки подросли. Что касается другой квартиры по улице Бердичевской, где 124 кв.м., то как только мне ее выделили, так какой-то человек начал строиться сверху и завалил мне ее. Вот она в аварийном состоянии находится с 2004 года и до сих пор там никто не проживает. Однако, даже такое жилье я декларировал, хотя и не могу указать в каком оно состоянии", - сказал Виталий Француз.

Он подчеркнул, что открыто декларирует заработные платы, пенсии и тому подобное.

"Что касается акций в "Укрречфлот", то написать о них не забыли, но указать что доход от них (согласно справки от налоговой) составляет 2 грн 55 коп, не захотели", - добавил Француз.

"Меня дважды избирали председателем Житомирского областного совета. Думаете, я мало проверок видел? Однако, кому нужно - пусть проверяют, а не просто поливают грязью. Если людям интересно и они действительно хотят разобраться - пусть спрашивают, я открыт к диалогу", - заявил он.

По его словам, пока возникает подозрение, что "кто-то хотел, чтобы прошли "свои", а не случилось, вот они и колотят".

"Никто никому не запрещал участвовать в конкурсе. Лично я набрал больше баллов среди всех претендентов и есть самый высокий рейтинг. А если вернуться к теме тщательного изучения моей персоны и моих состояний, то приглашаю в гости к себе, или к детям в общежитие. Приходите и анализируйте реальное положение дел, а не выдумки ", - резюмировал Виталий Француз.Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и был частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

В ноябре 2017 года конкурсная комиссия избрала директором ГБР Романа Трубу, после чего он был назначен на должность президентом.

18 июля были названы победители конкурса на руководящие должности в ГБР.