МИД Украины вызвал итальянского посла после скандальном заявлении о "законности аннексии Крыма РФ"

МИД Украины

После того, как министр итальянского правительства Маттео Сальвини в интервью западному изданию заявил о законности оккупации Крыма Россией, посол государства в Украине был вызван в МИД.

Об этом заявил заместитель главы Внешнеполитического ведомства Украины Лана Зеркаль, передает Час Пик.

"В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом. Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", - заявила Зеркаль.

Отвечая на вопросы журналистов, украинский дипломат ответила, что растущая популярность ультраправой партии "Лига", к которой принадлежит Сальвини, в самой Италии не может не вызывать беспокойство.

Она сообщила, что рейтинг политической силы растет из за непримиримой позиции по отношению к мигрантам.


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