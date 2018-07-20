Польша передумала строить забор на границе с Украиной

Польша не будет строить забор от диких кабанов на своей восточной границе, потому что такие действия не будут эффективными.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание W polityce.

По его словам, Европейское агентство безопасности пищевой продукции (EFSA) пришло к выводу, что построение забора будет неэффективно, поэтому не будет вкладывать средства в этот проект.

Согласно предложению предыдущего министра сельского хозяйства, забор должен был стать средством предотвращения распространения африканской чумы свиней.

«По данным EFSA, небольшие заборы на коротких участках могут эффективно предотвращать перемещение диких кабанов в определенном месте, то же касается малых ловушек, из-за чего дикие кабаны собираются в одном месте и могут быть забиты. Однако не стоит создавать длинный забор. Такая оценка была выпущена на прошлой неделе, и это является основанием для того, чтобы польское правительство отказалось от идеи» — сказал Ардановский.

По его словам, средства, которые польское правительство планировало выделить на забор, пойдут на финансирование деятельности охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов вдоль границы.


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