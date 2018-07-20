Минздрав и ВОЗ опровергли информацию о вспышке холеры на Донбассе
Роспотребнадзор, ссылаясь на СМИ, выразил обеспокоенность эпидемической обстановкой на востоке Украины.
Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о вспышке холеры в Донецкой области. Данные об эпидситуации по холере на востоке Украины подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ сообщает, что никакие сообщения СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились.
По состоянию на 18 июля 2018 года в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения людей холерой. Опасные холерные вибрионы в Донецкой области и других областях отсутствуют - краина проводит регулярный мониторинг проб с окружающей среды, в том числе - на холерные вибрионы, во всех областях страны. Все тесты являются отрицательными.
По данным ВОЗ, в течение летнего периода в 5 южных областях Украины с определенной периодичностью выделяют неаглютинирующие холерные вибрионы, которые не содержат токсиген и не вызывают клинические признаки холеры.
Напомним, 10 июля Роспотребнадзор обратился с письмом к ВОЗ, где высказал "обеспокоенность распространением эпидемиологической ситуации по холере в Донецкой области" и попросил предоставить информацию о случаях холеры среди людей и результаты лабораторных исследований.
Последняя вспышка холеры в Донецкой области была зафиксирована в 2011 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.07.2018 13:29
20.07.2018 14:08