Минздрав и ВОЗ опровергли информацию о вспышке холеры на Донбассе

Роспотребнадзор, ссылаясь на СМИ, выразил обеспокоенность эпидемической обстановкой на востоке Украины.

Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о вспышке холеры в Донецкой области. Данные об эпидситуации по холере на востоке Украины подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ сообщает, что никакие сообщения СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились.

По состоянию на 18 июля 2018 года в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения людей холерой. Опасные холерные вибрионы в Донецкой области и других областях отсутствуют - краина проводит регулярный мониторинг проб с окружающей среды, в том числе - на холерные вибрионы, во всех областях страны. Все тесты являются отрицательными.

По данным ВОЗ, в течение летнего периода в 5 южных областях Украины с определенной периодичностью выделяют неаглютинирующие холерные вибрионы, которые не содержат токсиген и не вызывают клинические признаки холеры.

Напомним, 10 июля Роспотребнадзор обратился с письмом к ВОЗ, где высказал "обеспокоенность распространением эпидемиологической ситуации по холере в Донецкой области" и попросил предоставить информацию о случаях холеры среди людей и результаты лабораторных исследований.

Последняя вспышка холеры в Донецкой области была зафиксирована в 2011 году.