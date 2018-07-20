Порошенко подписал закон о расширении льгот для участников АТО и Революции Достоинства

"Украина поддерживает героев, которые защищают нас от роSSийской агрессии".

Порошенко подписал закон о расширении льгот для участников АТО и Революции Достоинства
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон, расширяющий социальные льготы для участников антитеррористической операции на Донбассе, участников Революции Достоинства и членов семей погибших.

Об этом сообщается на сайте президента.

Речь идет о законе №2443-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц". В нем определены и расширены льготы и гарантии пострадавших участников Евромайдана; усовершенствовано законодательство о статусе работников, участвовавших в АТО, а также унормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью.

Этот закон вносит изменения в ряд украинских законов в части: определения льгот и других соцгарантий для пострадавших участников Революции Достоинства; в части медико-социальной экспертизы детей, которая проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

Закон также приводят в соответствие со ст. 9 закона о статусе ветеранов войны нормы ст.6, 7 и 10 этого закона в части определения статуса работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО и т.д.

"Украина поддерживает героев Революции Достоинства и воинов, которые защищают нас от роSSийской агрессии", - написал президент в Фейсбуке.

Напомним, в прошлом году Порошенко подписал закон о досрочной пенсии для участников АТО, а также о праве на досрочный выход на пенсию супругам погибших военных.


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