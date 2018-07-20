Глава МВД Италии назвал аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства фальшивой
Сальвини также подтвердил свою приверженность отмене санкций ЕС против РФ.
Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что РоSSия аннексировала украинский Крым законно, а революцию в Украине он считает "фальшивой".
Об этом рассказал в интервью The Washington Post.
"Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в состав РоSSийской Федерации", - сказал Сальвини, отвечая на вопрос о незаконности псевдореферендума в 2014 году.
"Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными странами - подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически роSSийские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат РоSSии", - добавил глава МВД.
Сальвини также подтвердил свою приверженность отмене санкций ЕС против РФ. По его мнению, "они не доказали свою пользу, и нанесли ущерб итальянскому экспорту".
Сальвини также отрицает финансирование своей партии партией президента РФ Владимира Путина "Единая РоSSия".
"Мы никогда не брали ни одного евро, ни одного рубля или доллара", - заявил он.
Напомним, ранее британская "Financial Times" назвала новое правительство Италии пророSSийским и антиевропейским, а также - "новыми варварами у ворот Рима".
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