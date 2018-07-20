КИУ назвал главных союзников парламентской коалиции

За восьмую сессию было принято 46 законов, за которые в среднем голосовали 245 нардепов.

КИУ назвал главных союзников парламентской коалиции
Фото: kievvlast.com.ua

За время работы восьмой сессии Верховной Рады фракции Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" не приняли ни одного закона самостоятельно.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины

Всего за сессию было принято 46 законов (не считая законов о ратификации). В среднем за них голосовали 245 нардепов, из которых только 159 были членами БПП и "НФ". Остальные голоса обеспечивали, в первую очередь, внефракционные депутаты, а также депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и "Самопомощи".

В среднем "за" один принятый закон голосовали 25 внефракционных депутатов, 17 нардепов от "Самопомощи" и 15 - от Радикальной партии Олега Ляшко. При этом, как правило, "за" голосовали только по 9 депутатов "Батькивщины" и "Оппозиционного блока", 7 - от "Возрождения" и 5 - от "Воли народа.

"Для принятия закона нужно как минимум 226 голосов. Де-юре в БПП и "НФ" 217 депутатов, однако де-факто за законы голосует лишь 159 из них. Остальные голоса отдают, в первую очередь, внефракционные, а также фракции «старой коалиции» - Радикальная партия Олега Ляшко и «Самопомощь». Зато, так называемые олигархические группы и фракции («Возрождение», «Воля Народа», «Оппоблок»), как правило, за законы в основном не голосуют", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, 5 июля Рада не смогла переизбрать Центральную избирательную комиссию. Фракция БПП устроила демарш, отказавшись, а остальные парламентарии продемонстрировали большую консолидацию и сформировали неформальную коалицию. Подробнее читайте в материале LB.ua. "Без БПП, зате з «Опоблоком». У парламенті з’явилася нова «широка коаліція»".


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