Депутаты предлагают ограничить возможности суррогатного материнства для иностранцев
Применять репродуктивные технологии смогут только граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны.
В Верховную Раду внесен законопроект, вводящий ограничение суррогатного материнства в Украине. Документ №8625 внесли на рассмотрение шесть народных депутатов.
Согласно законопроекту, право на применение вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатного материнства) должно предоставляться только гражданам Украины, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины.
Депутаты предлагают установить, что использование услуг суррогатного материнства осуществляется только при наличии письменного согласия супругов, а также женщины, которая выступает суррогатной матерью, и ее мужа (в случае наличия).
Кроме того, предлагается дополнить ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса и прописать, что под эксплуатацией человека в этой статье стоит понимать принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери.
Авторами документа являются депутаты от фракции "Народный фронт" Павел Унгурян и Олег Кришин, от "Блока Петра Порошенко" Оксана Билозир, Николай Лаврик и Юрий Соловей, а от "Объединения "Самопомощь" Ирина Сысоенко.
Напомним, ранее в июле правоохранительные органы сообщили о подозрении представителям клиники репродуктивной медицины "Биотехком" в операциях с незаконным суррогатным материнством.
О необходимости ужесточить законодательство в сфере суррогатного материнства (а также усилить ответственность за домашнее насилие, усложнить возможность развода и аборта) в мае заявлял архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.
В 2012 году Верховная Рада пыталась запретить использование репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства, для женщин старше 51 года.
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Политика
20.07.2018 13:23