Новостей.COM ⇒ Политика

Порошенко уволил главу Перечинской РГА после совершения смертельного ДТП Виктор Олефир подал отставку в день ареста по настоянию закарпатского губернатора Геннадия Москаля. Фото: mukachevo.net Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира, который подозревается в совершении 13 июля дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух женщин. Соответствующее распоряжение №106 от 20 июля опубликовано на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Олефир уволен в соответствии с поданным заявлением об отставке. Напомним, 13 июля полиция задержала Олефира по подозрению в наезде в состоянии алкогольного опьянения на женщину. Еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии и умерла 15 июля. Под давлением закарпатского губернатора Геннадия Москаля Олефир подал в отставку. 16 июля Ужгородский межрайонный суд арестовал Олефира до 11 сентября.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.