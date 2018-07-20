Порошенко уволил главу Перечинской РГА после совершения смертельного ДТП

Виктор Олефир подал отставку в день ареста по настоянию закарпатского губернатора Геннадия Москаля.

Порошенко уволил главу Перечинской РГА после совершения смертельного ДТП
Фото: mukachevo.net

Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира, который подозревается в совершении 13 июля дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух женщин.

Соответствующее распоряжение №106 от 20 июля опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Олефир уволен в соответствии с поданным заявлением об отставке.

Напомним, 13 июля полиция задержала Олефира по подозрению в наезде в состоянии алкогольного опьянения на женщину. Еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии и умерла 15 июля. Под давлением закарпатского губернатора Геннадия Москаля Олефир подал в отставку.

16 июля Ужгородский межрайонный суд арестовал Олефира до 11 сентября.


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