Экспертизы по делу Шеремета еще продолжаются, - Лысенко

Генпрокуратура изучает четыре разные версии убийства журналиста.

Генеральная прокуратура рассматривает 4 версии мотивов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что расследование преступления еще продолжается, и приоритетными на данный момент являются 4 версии.

"На данном этапе отрабатывается 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле)", - сообщил Лысенко.

"На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве", - написал он.

Тем не менее, о подозрении пока никому не сообщалось.

Досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.