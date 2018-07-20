Экспертизы по делу Шеремета еще продолжаются, - Лысенко

Генпрокуратура изучает четыре разные версии убийства журналиста.

Экспертизы по делу Шеремета еще продолжаются, - Лысенко
Фото: Сергей Нужненко

Генеральная прокуратура рассматривает 4 версии мотивов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что расследование преступления еще продолжается, и приоритетными на данный момент являются 4 версии.

"На данном этапе отрабатывается 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле)", - сообщил Лысенко.

"На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве", - написал он.

Тем не менее, о подозрении пока никому не сообщалось.

Досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. Сегодня на месте взрыва прошла акция памяти журналиста с требованием найти и наказать убийц.


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