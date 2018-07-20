Татьяна Печончик: е-декларации для активистов напоминают практики РоSSии и Казахстана

"Там почти придушили гражданское общество, там авторитарная власть".

Введение электронных деклараций для активистов антикоррупционных организаций напоминает практики авторитарных стран бывшего СССР , таких как РоSSия и Казахстан.

Об этом на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина, сказала председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

"Происходящее напоминает практики на восток от Украины, таких стран как РоSSия, Казахстан и Беларусь . Мы видим, к чему это привело в этих странах, там почти придушили гражданское общество, там авторитарная власть", - сказала она.

Печончик рассказала, что в 2015-2016 годах в Казахстане приняли похожие законы, которые касались не отдельных активистов, а общественных организаций. На них возложили дополнительную обязанность публичной отчетности. Две правозащитные организации попробовали обжаловать это требование в суде, проиграли и были оштрафованы.

"Сейчас ситуация такова, что декларации подали 20-30% организаций, а всех остальных власть повесила на крючок. Как только какая-то организация делает что-то, что власти не нравится, ее можно легко закрыть. Что-то похожее происходит в Украине", - сказала она.

Печончик отметила, что большое количество международных организаций неоднократно призывали Верховную Раду отменить норму о е-декларациях для активистов. Из последних - парламентский комитет ассоциации "Украина-ЕС" и Парламентская ассамблея Совета Европы, где е-декларации поставили в один ряд с роSSийскими "иностранными агентами".

"Все ключевые международные организации, демократические страны отменить это. Президент не раз обещал приложить усилия, но мы видим, что это были порожние декларации", - сказала она.

Печончик добавила, что до идеи ограничить деятельность общественных организаций государство не додумалось ни при Леониде Кучме, ни даже при Викторе Януковиче. "Это впервые, очень иронично, случилось после Революции достоинства, после Евромайдана", - возмутилась она.