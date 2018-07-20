Шкрум: е-декларирование для активистов - не ошибка, а сознательная месть

"Каждого можно посадить на крючок, каждого обвинить в неправильном выполнении закона".

Депутат Верховной Рады Алена Шкрум считает, что введение электронного декларирования для общественных активистов было сознательной местью власти с целью давления на гражданское общество и его дискредитации.

Об этом она сказала на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина

"Это была эмоциональная месть парламентариев из коалиции, фракции БПП и Народного фронта, и некоторых других фракций за то, что их состояние фактически было раскрыто, а общественные активисты часто освещали количество бутылок "коррупционного вина", драгоценности, миллионы кеша под подушкой. И для депутатов это была эмоциональная вещь: давайте, покажите ваше, а мы будем писать статьи [о том, что] общественные деятели получают больше, чем Президент Украины. Только они ее зарабатывают не из бюджета Украины, не из бюджета местных общин, вообще не из средств налогоплательщиков", - сказала Шкрум.

Депутат подчеркнула, что норма в законе выписана так, что ее можно трактовать по-разному и невозможно правильно выполнить.

"Мы не знаем даже круг лиц, обязанных декларировать. Каждого можно посадить на крючок, каждого можно обвинить в неправильном выполнении закона - задекларировал, не задекларировал, сделал ошибку. Боюсь, что эта политика государства будет распространяться и дальше", - сказала она, напомнив о предложении ввести е-декларации для журналистов.

Шкрум считает это политикой наказания неугодных.

"Часто мне задают вопрос: ну и пускай декларируют, нам то что? Мне хотелось бы, чтобы мы видели правовые и логические связи, что произойдет в государстве, если идти таким путем. Нам кто-то не нравится - пускай он все задекларирует; нам кто-то не нравится - мы откроем на него уголовное дело; нам кто-то не нравится - мы будем собирать против него титушек и обливать зеленкой", - заявила она.

Шкрум напомнила, что в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, которые предлагают отсрочить или отменить норму о е-декларировани, но их до сих пор не рассмотрели.

"И когда президент заявляет, что это была ошибка, которую нужно исправить, это огромный цинизм. Потому что именно его фракция это сделала, хотела это сделать и защищает на эфирах. Одного его слово - это было бы давно отменено. К сожалению, это сделано не было", - сказала депутат.

Она надеется, что е-декларирование для активистов отменит Конституционный Суд.