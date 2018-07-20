Е-декларирование для активистов обжаловали в Конституционном Суде

Конституционное представление подготовил РПР, а внесли 65 нардепов.

Е-декларирование для активистов обжаловали в Конституционном Суде
Фото: LB.ua

65 депутатов Верховной Рады 20 июля внесли в Конституционный Суд представление с просьбой оценить законность нормы закона, требующей от членов общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать электронные декларации.

Об этом на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина, рассказала Юлия Кириченко, руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ и член совета РПР.

"Мы надеялись, что это [требование - это] ошибка, так как законодательный процесс еще не очень качественный. Но с учетом последующих событий, когда парламент не смог отменить эти положения в законе о предотвращении коррупции, мы поняли, что это было не ошибкой, а сознательной позицией большинства народных депутатов", - сказала она.

В связи с этим РПР вызвался подготовить конституционное представление о незаконности е-декларирования для общественных активистов, и оно нашло поддержку среди членов парламента.

"Я благодарна позиции 65 народных депутатов, которые подписали открытое конституционное представление, подготовленное гражданским обществом", - заявила Кириченко.

Напомним, что поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации прошел 31 марта 2018 года.

Данная норма была раскритикована западными партнерами Украины, но депутаты проигнорировали их мнение.


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