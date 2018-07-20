Яценюк: Украина не примет никаких тайных планов по Донбассу и Крыму

"Переговорные предложения президента Путина - это всегда обман".

Бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что Украина не примет никаких тайных планов по Донбассу и Крыму, которые могли быть предложены президентом РоSSии Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

"Переговорные предложения президента Путина - это всегда обман", - написал Яценюк в своем фейсбуке.

Он посоветовал украинским партнерам не иметь иллюзий по поводу идей, которые РоSSия предложила на встрече в Хельсинки.

"За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром. Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решению. Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Моральное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", - считает Яценюк.

Напомним, что сенаторы Демократической партии США хотят вызвать на доклад переводчика, присутствовавшего на встрече президентов США и РоSSии в Хельсинки. Сенатор Джани Шахин считает, что переводчик может рассказать, что глава Белого дома пообещал президенту РФ от имени Соединенных Штатов.

Встреча в Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в Хельсинки в 16 июля.