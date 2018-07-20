Журналисты почтили память погибшего Павла Шеремета
Через два года после убийства в деле нет ни одного подозреваемого.
В центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета. Ровно два года назад автомобиль Шеремета взорвался на этом перекрестке.
На месте гибели журналиста установлена его фотография, к ней возложили цветы. Участники акции держат таблички с фразой "Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены"
Несмотря на то, что президент Петр Порошенко называл расследования убийства "делом чести", ни исполнители, ни заказчики до сих пор не установлены, в деле нет ни одного подозреваемо.
Напомним, накануне второй годовщины гибели Шеремета Союз журналистов Украины потребовал публичного отчета о ходе расследования и призвал Верховную Раду назначить парламентские слушания по этому вопросу.
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20.07.2018 06:24