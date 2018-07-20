"Смерчи" готовы к применению: В Объединенных силах прошла проверка боеготовности РСЗО
В Объединенных силах проводится интенсивная подготовка боевых расчетов реактивной артиллерии. Мощные кадры тренировок обнародовал пресс-центр штаба ОС, передает Час Пик.
В Объединенных силах проводятся ежедневные тренировки сил и средств к выполнению боевых задач. В начале июля по приказу Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена ??проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч".
Подразделение выполнило задачу по скорости перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.
В течение проверки подразделение осуществило замену нескольких позиционных районов.
Результаты проверки свидетельствуют, что подразделения системы РСЗО «Смерч» готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены.
Ранее сообщалось, что украинским пограничникам приказали готовиться к взятию под контроль границы на Донбассе. Кроме того, стало известно об опасности захвата Россией части Херсонской области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.