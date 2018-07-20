"Смерчи" готовы к применению: В Объединенных силах прошла проверка боеготовности РСЗО

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В Объединенных силах проводится интенсивная подготовка боевых расчетов реактивной артиллерии. Мощные кадры тренировок обнародовал пресс-центр штаба ОС, передает Час Пик.

В Объединенных силах проводятся ежедневные тренировки сил и средств к выполнению боевых задач. В начале июля по приказу Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена ??проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч".

Подразделение выполнило задачу по скорости перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.

В течение проверки подразделение осуществило замену нескольких позиционных районов.

Результаты проверки свидетельствуют, что подразделения системы РСЗО «Смерч» готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены.

Ранее сообщалось, что украинским пограничникам приказали готовиться к взятию под контроль границы на Донбассе. Кроме того, стало известно об опасности захвата Россией части Херсонской области.


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