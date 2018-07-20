"Бумбокс" дал концерт на границе с оккупированным Крымом с требованием освободить политузников Кремля

Музыканты развернули плакат "Free Sentsov, Free Crimea".

Фото: Громадське
Фото: Громадське
Фото: Громадське
Фото: Громадське

Украинская группа "Бумбокс" выступила на границе с оккупированным Крымом на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области. Музыканты провели ненасильственную акцию протеста с требованием освободить всех украинских политических заключенных, сообщает Громадське.

"Не будет никаких пафосных речей, мы просто сделаем это", - сказал перед концертом лидер группы Андрей Хлывнюк.

"Бумбокс" сыграл бесплатный часовой сет. Концерт планировался перед пустым полем, однако послушать группу приехали около 400 человек. В то же время все зрители стояли вдоль сцены.

«Бумбокс» зіграв годинний безкоштовний концерт на межі з анексованим Кримом — так учасники гурту вимагали звільнити українських політв’язнів pic.twitter.com/cvXKgAgUEQ

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 июля 2018 г.

Безопасность контролировали представители полиции.

"Бумбокc" на границе с Крымом развернул плакат "Free Sentsov, Free Crimea".

Ранее в июле лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал Сенцова во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Спустя несколько дней музыкант получил письмо от заключенного в РФ украинского режиссера.

Напомним, Сенцов, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.


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