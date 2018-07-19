Двоюродный брат Каськива вышел из СИЗО

За Александра Матковского внесли залог в 2,6 млн гривен.

Двоюродный брат Каськива вышел из СИЗО
Фото: newsru.ua

Двоюродный брат бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива вышел из следственного изолятора.

За Александра Матковского внесли залог в сумме 2,6 млн гривен, сообщил Українським Новинам источник в правоохранительных органах.

По его словам, он вышел на свободу недавно.

Собеседник агентства не уточнил, кто именно внес за него залог, но склоняется к тому, что родственники.

Как сообщалось, 23 июня суд арестовал двоюродного брата Каськива и установил залог в 2,6 млн гривен.При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о более высокой сумме залога - более 17 млн гривен.

Александра Матковского подозревают в совершении преступления по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 27 (виды соучастников) УК Украины.

Детективы НАБУ считают его причастным к хищению 259,2 млн гривен бюджетных средств.Кроме того, 21 июня 2018 г. о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено родному брату

экс-главы "Госинвестпроекта" Александру Каськиву.


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